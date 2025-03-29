"Свободу Имамоглу": турецкая оппозиция собрала многолюдный протест в Стамбуле

Исправлено 19:10. Исправлен четвертый абзац, где некорректно указывалось, что митинг состоялся в "центре" Стамбула.

Оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) Турции в субботу, 29 марта, собрала массовый митинг в Стамбуле с требованием освободить мэра города Экрема Имамоглу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hürriyet Daily News.

Митинг под лозунгом "Свободу Имамоглу", первоначально запланированный на полдень, начался на час позже, в 13:00.

По оценкам журналистов AFP, в мероприятии принимают участие сотни тысяч человек. Лидер CHP Озгюр Озель заявил о 2,2 миллиона человек, которые собрались на площади в Стамбуле.

Фото: АР

Изюминкой митинга стала речь, произнесенная с помощью искусственного интеллекта, воспроизводившего голос Имамоглу.

"Они могут попытаться остановить меня, но я верю в вас", – сказал искусственный интеллект голосом мэра Стамбула.

Во время выступления на протесте Озель озвучил требование оппозиции, чтобы судебный процесс над Имамоглу транслировался в прямом эфире на государственном телеканале TRT, усиливая призывы к прозрачности.

Напомним, турецкие правоохранители задержали по одному из уголовных дел мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который представляет оппозиционную Республиканскую народную партию, позже его взяли под стражу.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране, несмотря на запрет властей на их проведение. Между тем Республиканская народная партия утвердила выдвижение Имамоглу кандидатом в президенты.

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