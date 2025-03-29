Німецьке місто шукає мера через оголошення в газеті

У німецькому місті Вагенроге, розташованому на однойменному острові в Північному морі, шукають кандидатів на посаду мера через вакансію в газеті.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

Християнсько-демократичний союз, Соціал-демократична партія і Партія зелених спільно домовились розмістити оголошення для пошуку мета Вагенроге.

"З нами ви можете формувати майбутнє на відповідальній посаді", – ідеться в оголошенні, яке опублікували в місцевій газеті в суботу та яке поширять в інших ЗМІ у найближчі дні.

Вакансія також містить конкретні вимоги до майбутнього керманича Вагенроге: готовність жити на острові, вища освіта, бажана наявність досвіду, а також вікові обмеження, які встановлює конституція землі Нижня Саксонія.

Три партії в оголошенні пояснюють, що Вагенроге потерпає від браку кваліфікованої робочої сили, через що пошук працівників на адміністративні посади "здається майже неможливим".

Як зазначає Spiegel, острів уже мав позитивний досвід пошуку працівників через оголошення. Сім років тому так знайшли нинішнього мера Марселя Фангора після несподіваної смерті попередника.

А нещодавно про Вагенроге знову почали писати німецькі ЗМІ через вакансію доглядача маяка, яку місто опублікувало в інтернеті.

Дата виборів мера Вагенроге призначена на 17 серпня. Зацікавлені кандидати можуть подавати заявки до 14 червня.

Минулого року на місцевих виборах у Польщі стався курйоз, коли єдиний кандидат в одній із гмін не зміг отримати й 40% голосів підтримки.