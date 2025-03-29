Немецкий город ищет мэра через объявление в газете

В немецком городе Вагенроге, расположенном на одноименном острове в Северном море, ищут кандидатов на должность мэра через вакансию в газете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия и Партия зеленых совместно договорились разместить объявление для поиска мета Вагенроге.

"С нами вы можете формировать будущее на ответственной должности", – говорится в объявлении, которое опубликовали в местной газете в субботу и которое распространят в других СМИ в ближайшие дни.

Вакансия также содержит конкретные требования к будущему руководителю Вагенроге: готовность жить на острове, высшее образование, желательно наличие опыта, а также возрастные ограничения, которые устанавливает конституция земли Нижняя Саксония.

Три партии в объявлении объясняют, что Вагенроге страдает от нехватки квалифицированной рабочей силы, из-за чего поиск работников на административные должности "кажется почти невозможным".

Как отмечает Spiegel, остров уже имел положительный опыт поиска работников через объявления. Семь лет назад так нашли нынешнего мэра Марселя Фангора после неожиданной смерти предшественника.

А недавно о Вагенроге снова начали писать немецкие СМИ из-за вакансии смотрителя маяка, которую город опубликовал в интернете.

Дата выборов мэра Вагенроге назначена на 17 августа. Заинтересованные кандидаты могут подавать заявки до 14 июня.

В прошлом году на местных выборах в Польше произошел курьез, когда единственный кандидат в одной из гмин не смог получить и 40% голосов поддержки.