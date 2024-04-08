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Курйоз у Польщі: єдиний кандидат у мери програв вибори

Новини — Понеділок, 8 квітня 2024, 17:46 — Олег Павлюк

У Польщі чинний голова гміни Вільковиці Сілезького воєводства Януш Земанек, який був єдиним кандидатом на місцевих виборах 7 квітня, не зміг отримати й 40% голосів підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Після підрахунків 100% голосів з’ясувалося, що за переобрання Земанека на посаду голови Вільковиць проголосували 2043 виборці, або 39,7% тих, хто прийшов на дільниці. Натомість 3095 голосів віддали проти нього.

Для перемоги на виборах кандидат має отримати мінімум 50% голосів, навіть якщо він єдиний у списку. Якщо ж кандидат не набирає необхідну кількість голосів, голову громади обирає шляхом таємного голосування абсолютна більшість від статутного складу органу самоврядування.

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Як звертає увагу RMF FM, усі 15 мандатів у раді гміни Вільковиці здобули члени комітету, який представляє Земанек.

На виборах 2018 року він переміг у другому турі свого суперника, багаторічного сільського голову Мечислава Рончку, отримавши підтримку 63,81% виборців.

Нагадаємо, явка на виборах до органів місцевого самоврядування в Польщі 7 квітня склала 51,5%.

За даними екзитполів, на виборах до воєводських асамблей по всій країні найбільше голосів отримала партія "Право і справедливість" з 33,7%, "Громадянська коаліція" – 31,9%, "Третій шлях" – 13,5%, "Конфедерація" – 7,5%, "Лівиця" – 6,8% і "Безпартійні самоврядці" – 2,7%. За інші місцеві виборчі комітети на виборах до сеймиків проголосували 3,9% виборців.

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