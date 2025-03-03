Трамп применшив загрозу Путіна, назвавши протидію бандам мігрантів важливішою
Президент США Дональд Трамп вважає, що у нього є більш нагальні питання, ніж "непокоїтися через Путіна".
Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп відкинув критику з боку тих, які звинувачують його у зближенні з Росією.
"Ми повинні менше непокоїтися через Путіна, а більше – про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!" – написав Трамп.
З початком свого другого президентського терміну Трамп демонструє серйозний розворот американської адміністрації в бік Росії.
Це вже оцінили у Кремлі. Речник кремлівського правителя Дмитрій Пєсков вважає, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.
Повідомлялося, що очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет нібито розпорядився припинити наступальні кібероперації проти Росії, що вочевидь є складовою спроб команди Трампа налагодити діалог з Кремлем.