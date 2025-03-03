Трамп преуменьшил угрозу Путина, назвав противодействие бандам мигрантов более важным

Президент США Дональд Трамп считает, что у него есть более насущные вопросы, чем "волночаться из-за Путина".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отверг критику со стороны тех, кто обвиняет его в сближении с Россией.

"Мы должны меньше волноваться из-за Путина, а больше – о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну, чтобы мы не стали, как Европа!" – написал Трамп.

С началом своего второго президентского срока Трамп демонстрирует серьезный разворот американской администрации в сторону России.

Это уже оценили в Кремле. Представитель кремлевского правителя Дмитрий Песков считает, что подходы администрации Дональда Трампа к внешней политике "во многом" соответствуют российским.

Сообщалось, что глава Министерства обороны США Пит Хегсет якобы распорядился прекратить наступательные кибероперации против России, что очевидно является составляющей попыток команды Трампа наладить диалог с Кремлем.