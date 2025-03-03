NYT: глава Пентагону розпорядився згорнути наступальні кібероперації проти Росії

Очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет нібито розпорядився припинити наступальні кібероперації проти Росії, що вочевидь є складовою спроб команди Трампа налагодити діалог з Кремлем.

Про це з посиланням на анонімних співрозмовників повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

За словами джерел, один з яких є чинним і двоє – колишніми посадовцями, Гесет розпорядився припинити американські наступальні кібердії проти Росії, вочевидь у рамках спроб команди Трампа налагодити діалог з Кремлем і почати домовлятись про припинення російсько-української війни.

Розпорядження нібито надійшло ще до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі, що закінчилася скандалом.

Конкретні обсяги та тривалість такого розпорядження не зрозумілі.

Видання зазначає, що загалом збереження доступу до російських мереж з метою отримання інформації – це те, що у будь-якому разі важливо для США для розуміння намірів Путіна у контексті перемовин.

За словами співрозмовників-експосадовців, відмова від наступальних кібероперацій проти Росії – ризикова авантюра для Вашингтона, оскільки невідомо, чи Росія при цьому припинить свої гібридні операції проти США і європейських держав, яким США також надавали суттєву підтримку у протидії кібервтручанню.

Під час першого президентського терміну Трампа кіберкомандуванню надали додаткові повноваження, що дозволили проводити наступальні кібероперації без прямого затвердження президентом. Однією з таких була "перевірка" російської електромережі, про яку тоді розповіли The New York Times, задумана ймовірно як серйозне попередження Росії щодо наслідків у разі завдання шкоди американській критичній інфраструктурі.

Тоді Трамп назвав появу інформації у ЗМІ "зрадою", але його колишні помічники пізніше коментували, що Трамп дуже хвилювався, як це вплине на його відносини з правителем Росії.

Минулого тижня п'ять колишніх міністрів оборони США назвали безрозсудним звільнення президентом Дональдом Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів і закликали Конгрес зупинити будь-яке затвердження їхніх наступників.