У Путіна раді, що бачення зовнішньої політики США "багато в чому збігається" з РФ

Речник кремлівського диктатора Дмитрій Пєсков вважає, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.

Його коментар опублікував прокремлівський пропагандист Павел Зарубін, повідомляє "Європейська правда".

Пєсков відзначив спільне голосування США та Росії за одну резолюцію Генеральної асамблеї ООН, в якій міститься "абсолютно збалансоване формулювання щодо української кризи".

"Цього справді неможливо було уявити. Нова адміністрація стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням", – додав він.

Речник Путіна також вважає, що для відносин США та Росії потрібно пройти "довгий шлях", та за наявності політичної волі "цей шлях можна буде пройти досить швидко й успішно".

Російський диктатор днями розхвалив адміністрацію Дональда Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

Сам Трамп, який неодноразово говорив про довіру до Путіна, обіцяв поглибити економічну співпрацю з Росією, якщо вдасться досягти "мирної угоди" для завершення війни проти України.