Глава МЗС Франції пояснив задум Макрона з "частковим перемир’ям"

"Часткове перемир’я" у російсько-українській війні, ідею якого запропонував президент Франції Емманюель Макрон, могло би стати передумовою для переговорів про масштабнішу домовленість, а також дозволить побачити, чи готова Москва виконувати якісь домовленості.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це у телеефірі сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Міністра запитали про розкриту Макроном ідею його і британського прем’єра про "часткове" перемир’я у російсько-українській війні – "у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури".

Барро пояснив, що така початкова домовленість може стати сходинкою до подальших переговорів.

"Це перемир’я у небі, на морі й щодо енергетичної інфраструктури дозволить засвідчити добру волю Владіміра Путіна, коли він погодиться на таке перемир’я. Тоді можуть початися реальні перемовини про мир. Тому що ми хочемо миру – але надійного і тривалого", – сказав глава МЗС Франції.

Нагадаємо, після саміту у Лондоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем’єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир’я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською.