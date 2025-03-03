Глава МИД Франции объяснил замысел Макрона с "частичным перемирием"

"Частичное перемирие" в российско-украинской войне, идею которого предложили лидеры Франции и Великобритании, могло бы стать предпосылкой для переговоров о более масштабной договоренности, а также позволит увидеть, готова ли Москва выполнять какие-то договоренности.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом в телеэфире сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министра спросили о раскрытой Макроном идее его и британского премьера о "частичном" перемирии в российско-украинской войне – "в небе, на море и по энергетической инфраструктуре".

Барро пояснил, что такая начальная договоренность может стать ступенькой к дальнейшим переговорам.

"Это перемирие в небе, на море и по энергетической инфраструктуре позволит засвидетельствовать добрую волю Владимира Путина, когда он согласится на такое перемирие. Тогда могут начаться реальные переговоры о мире. Потому что мы хотим мира – но надежного и длительного", – сказал глава МИД Франции.

Напомним, после саммита в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него и британского премьера Кира Стармера есть идея о начальном "частичном" прекращении боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.

Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта огромна.