Прем'єр Литви: потрібна холоднокровність, щоб вирішити суперечності між Україною і США

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив про необхідність зберігати холоднокровність для того, щоб вирішити суперечності між Україною і США.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовський прем’єр зазначив, що ситуація, яка склалась після суперечки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Овальному кабінеті є непростою.

"Ми бачимо кризу у двосторонніх відносинах США та України, і для її розв'язання потрібні холоднокровність та мудрість, а не дуже гучні та різкі заяви", – підкреслив він.

За словами очільника уряду Литви, країни Балтії "знають, як спілкуватися зі США, і допоможуть, наскільки зможуть, вирішити цю неприємну ситуацію".

"Це не перший дзвінок для Європи, і слід зробити певні висновки. По-перше, знайти джерела фінансування оборони, оскільки оборона є ключовим стримувальним фактором. Друге – це те, що наші відносини з трансатлантичними партнерами, вочевидь, потребуватимуть більше зусиль і сфокусованого спільного погляду", – резюмував Палуцкас.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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