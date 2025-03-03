Премьер Литвы: нужно хладнокровие, чтобы решить противоречия между Украиной и США

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил о необходимости сохранять хладнокровие для того, чтобы решить противоречия между Украиной и США.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Литовский премьер отметил, что ситуация, которая сложилась после спора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете является непростой.

"Мы видим кризис в двусторонних отношениях США и Украины, и для его решения нужны хладнокровие и мудрость, а не очень громкие и резкие заявления", – подчеркнул он.

По словам главы правительства Литвы, страны Балтии "знают, как общаться с США, и помогут, насколько смогут, решить эту неприятную ситуацию".

"Это не первый звонок для Европы, и следует сделать определенные выводы. Во-первых, найти источники финансирования обороны, поскольку оборона является ключевым сдерживающим фактором. Второе – это то, что наши отношения с трансатлантическими партнерами, очевидно, потребуют больше усилий и сфокусированного общего взгляда", – резюмировал Палуцкас.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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