Глава МЗС Британії розповів Рубіо про саміт лідерів щодо України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої йшлося про саміт європейських лідерів щодо України, який проходив 2 березня у Лондоні.

Про це розповіла речниця Держдепу США Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, в ході розмови Рубіо подякував Леммі за роль Великої Британії в заохоченні Європи забезпечувати власну оборону і домагатися миру в Україні.

"Держсекретар підтвердив, що Сполучені Штати готові до переговорів щодо припинення конфлікту між Україною і Росією та продовжуватимуть працювати з Великою Британією в напрямку миру в Україні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після саміту у Лондоні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем’єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир’я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською.

А прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль.