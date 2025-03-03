Глава МИД Британии рассказал Рубио о саммите лидеров по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, во время которого речь шла о саммите европейских лидеров по Украине, который проходил 2 марта в Лондоне.

Об этом рассказала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, в ходе разговора Рубио поблагодарил Лэмми за роль Великобритании в поощрении Европы обеспечивать собственную оборону и добиваться мира в Украине.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам о прекращении конфликта между Украиной и Россией и будут продолжать работать с Великобританией в направлении мира в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, после саммита в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него и британского премьера Кира Стармера есть идея о начальном "частичном" прекращении боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.

Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта является огромной.

А премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль.