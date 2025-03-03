Британія допоможе зробити Львів великим транспортним хабом Європи
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Британія допоможе зробити Львів новим великим транспортним хабом Європи.
Про це очільник Львова повідомив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, британський міністр авіації, мореплавства та безпеки Майк Кейн підтвердив готовність підтримати розвиток транспортної інфраструктури України. Відтак, після зустрічей у Британії Садовий повідомив, що три провідні компанії з досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проєктів – Gleeds, BDP, PwC – долучаться до роботи на цьому напрямку.
Упродовж наступних трьох місяців вони підготують перелік пріоритетних проєктів для залучення фінансування.
"Один із ключових для нас напрямків – створення автомобільного та залізничного вузла у Львові. Наша спільна мета – розробити якісний проєкт, який інтегрує та зробить доступнішими наше місто й Україну для Європи", – написав Садовий.
Раніше стало відомо, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО.
Також Британія запевнила, що готова до спрямування миротворців в Україну, забезпечивши її "чоботами на землі і літаками в повітрі".