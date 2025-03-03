Британия поможет сделать Львов большим транспортным хабом Европы

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Великобритания поможет сделать Львов новым крупным транспортным хабом Европы.

Об этом глава Львова сообщил на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По его словам, британский министр авиации, мореплавания и безопасности Майк Кейн подтвердил готовность поддержать развитие транспортной инфраструктуры Украины. Следовательно, после встреч в Британии Садовый сообщил, что три ведущие компании с опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов – Gleeds, BDP, PwC – присоединятся к работе на этом направлении.

В течение следующих трех месяцев они подготовят перечень приоритетных проектов для привлечения финансирования.

"Одно из ключевых для нас направлений – создание автомобильного и железнодорожного узла во Львове. Наша общая цель – разработать качественный проект, который интегрирует и сделает доступнее наш город и Украину для Европы", – написал Садовый.

Ранее стало известно, что Великобритания выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет для ПВО.

Также Великобритания заверила, что готова к направлению миротворцев в Украину, обеспечив ее " сапогами на земле и самолетами в воздухе".