ЗМІ: Британія просить Зеленського зробити все для налагодження відносин із США
Велика Британія наполягає на тому, щоб президент України Володимир Зеленський зробив усе можливе для відновлення відносин зі США.
Про це йдеться у публікації The Times, повідомляє "Європейська правда".
Високопоставлене джерело видання в британському уряді заявило, що Зеленському потрібно "грати в гру" і виявити повагу до президента США Трампа, щоб повернутися за стіл переговорів.
При цьому, як зазначає видання, поки неясно, чи готовий Зеленський це зробити.
Зеленський раніше заявив, що вірить у те, що конфлікт минеться, і що він готовий підписати зі США угоду щодо корисних копалин.
За даними видання, очікується, що уряд Зеленського підпише угоду цього тижня, хоча очікується, що український президент не поїде для цього у Вашингтон.
Своєю чергою Велика Британія не повністю згодна з цією угодою – у Лондоні вважають, що Україні необхідна військова гарантія безпеки.
Водночас британська сторона переконана, що ця угода – це крок у правильному напрямку.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
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