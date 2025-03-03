Зеленський каже, що готовий знову зустрітися з Трампом для "серйозних" переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий ще раз зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом, якщо той запросить його.

Заяву українського президента наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що для того, щоб ця поїздка відбулась, ще одна зустріч у Білому домі має бути "серйозною".

"Ми гідні рівноправного діалогу", – заявив Зеленський у неділю після участі в саміті, скликаному британським прем’єром Кіром Стармером.

За його словами, якщо президент США запросить його "для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних, рішучих дій і відповідей – я приїду".

Він також зазначив, що Україна готова підписати зі США угоду про мінерали, яка залишилась непідписаною після суперечки в Овальному кабінеті.

Коментуючи цю суперечку, Зеленський висловив впевненість, що ця "ситуація мине, і попереду на нас чекають важливіші справи".

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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