Сікорський каже, що найкращою гарантією безпеки України є українська армія

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, говорячи про забезпечення української безпеки у разі припинення вогню з РФ, сказав, що найкращою гарантією безпеки України є українська армія.

Таку думку він висловив у інтерв’ю TVN 24, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Польщі коментував зустріч лідерів "коаліції рішучих", що пройшла у четвер у Парижі. Коаліція обмірковує можливе розгортання "сил стримування" в Україні у майбутньому. Сікорський сказав, що "Польща буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні".

"Існують різні відгомони цих переговорів, як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що перебувають на стадії узгодження", – сказав він.

Водночас Сікорський заявив, що "найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є хоробра і добре оснащена українська армія".

"На нашому боці найбільша армія в Європі… і вона має досвід ведення цього нового типу війни із залученням мільйонів безпілотників", – підкреслив глава польської дипломатії.

Раніше повідомляли, що у Франції допускають розміщення європейського контингенту в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.

А президент Франції Емманюель Макрон після саміту "коаліції рішучих" в четвер відзначив, що це могли б бути сили з деяких країн-членів ЄС, які перебували б у "певних стратегічних місцях" в Україні, але робота над концепцією таких сил ще триває.