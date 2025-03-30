Сикорский говорит, что лучшей гарантией безопасности Украины является украинская армия

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, говоря об обеспечении украинской безопасности в случае прекращения огня с РФ, сказал, что лучшей гарантией безопасности Украины является украинская армия.

Такое мнение он высказал в интервью TVN 24, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Польши комментировал встречу лидеров "коалиции решительных", прошедшую в четверг в Париже. Коалиция обдумывает возможное развертывание "сил сдерживания" в Украине в будущем. Сикорский сказал, что "Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине".

"Существуют различные отголоски этих переговоров, как на уровне представителей штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже. Эти концепции пока находятся на стадии согласования", – сказал он.

В то же время Сикорский заявил, что "самой большой, лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия".

"На нашей стороне самая большая армия в Европе... и она имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников", – подчеркнул глава польской дипломатии.

Ранее сообщалось, что во Франции допускают размещение европейского контингента в Украине на расстоянии от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.

А президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита "коалиции решительных" в четверг отметил, что это могли бы быть силы из некоторых стран-членов ЕС, которые находились бы в "определенных стратегических местах " в Украине, но работа над концепцией таких сил еще продолжается.