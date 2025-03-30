Тисячі людей влаштували протест біля проурядового телеканалу в Сербії

Тисячі людей вийшли в суботу на мітинг до проурядового телеканалу в Сербії, звинувачуючи його в пропагандистській кампанії проти студентів університетів, які беруть участь у антикорупційних протестах проти президента-популіста Александара Вучича.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Informer TV є одним з основних засобів масової інформації в Сербії, лояльних до Вучича та його правого уряду. Протягом майже п'яти місяців майже щоденних вуличних демонстрацій Informer TV і таблоїдна газета Informer неодноразово таврували студентів-протестувальників як екстремістів.

Trenutno ispred zgrade TV Informer gde se održava šestočasovni protest na koji su pozvali studenti FPN, a okupljen je veliki broj studenata i građana. pic.twitter.com/BswYmi2pEP – TV N1 Beograd (@n1srbija) March 29, 2025

Протести були мирними, але проурядові ЗМІ звинувачували організаторів у розпалюванні насильства і прагненні повалити уряд за наказом з-за кордону. Вони не надали жодних доказів на підтримку цих звинувачень.

Вучич пообіцяв "контрреволюцію" проти протестів. Влада пригрозила судовими позовами проти університетських професорів.

У суботу Вучич відвідав табір своїх прихильників за межами президентської будівлі, в тому числі групу проурядових студентів університету. Він заявив, що "ті, хто запровадив анархію" в університеті, будуть притягнуті до відповідальності.

Студентські протести привернули увагу сотень тисяч людей, знайшовши відгук серед громадян, які значною мірою розчарувалися в політиках.

Протести почалися після того, як у листопаді на залізничній станції на півночі Сербії обвалився бетонний навіс, внаслідок чого загинуло 16 людей. Ця трагедія привернула увагу до корупції в уряді, викликавши вимоги підзвітності та політичних змін.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

Більше читайте тут: Гармата на захисті Вучича: як президент Сербії втратив довіру громадян і що буде далі