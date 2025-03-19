Президент Сербії назвав умову відставки

Сербський президент Александар Вучич заявив, що піде з посади, якщо будуть представлені докази використання звукової гармати під час масштабних антиурядових протестів у Белграді 15 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує РТС.

Під час спілкування з журналістами у Белграді Вучич знову прокоментував розгін протестів 15 березня, заявивши, що "були закуплені різні речі, але нічого не було використано".

За словами сербського президента, силовики заздалегідь підготували до використання лише мегафон, але в ньому не було потреби.

"Все ясно, як день, і все зрозуміло всім. Я дуже точно сказав, що Vortex (назва звукової гармати. – Ред.), який є набагато серйознішим інструментом, ніколи не був у Сербії", – заявляє Вучич.

"Повторюю, один доказ того, що звукова гармата була використана проти протестувальників – я більше не президент", – підкреслив він.

Як відомо, 15 березня величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважався кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.

Студенти, які брали участь в антиурядових протестах, звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад.

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