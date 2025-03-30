Трамп пригрозив Ірану небаченими раніше бомбардуваннями 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав у неділю під час телефонної розмови з NBC News.

Трамп пригрозив Ірану військовими діями, якщо країна не укладе угоду зі США, яка гарантуватиме, що Іран не розроблятиме ядерну зброю.

"Якщо вони не укладуть угоду, буде бомбардування. Це будуть бомбардування, яких вони ніколи раніше не бачили", – заявив президент США, додавши також, що запровадить проти Ірану вторинні тарифи.

За словами Трампа, американські та іранські офіційні особи "ведуть переговори" щодо цього.

Однак у неділю президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми, що стало першою відповіддю країни на лист, надісланий Трампом верховному лідеру Ісламської Республіки.

На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.