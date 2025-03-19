ЗМІ: Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової "ядерної угоди"

Президент США Дональд Трамп у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї вимагає укласти нову угоду щодо іранського ядерного потенціалу протягом двох місяців.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо порталу Axios.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.

Два джерела порталу наголосили, що Трамп назвав двомісячний термін для укладення угоди, хоча й не уточнили, ідеться про час після отримання листа чи після початку переговорів.

Також, як стверджує Axios, США поінформували про зміст листа кількох союзників – зокрема Ізраїль, Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати.

Хоча Іран публічно заперечує наміри створити ядерну зброю, його запасів урану, збагаченого на 60%, вистачить на шість ядерних бомб, якщо його збагатити до 90%.

Міністерство закордонних справ Ірану на брифінгу на початку цього тижня заявило, що лист Трампа все ще вивчається, а відповідь на нього готується.

Як відомо, після повернення в Білий дім Дональд Трамп відновив свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї.