Військова медикиня з Латвії отримала поранення на війні в Україні

Військова медикиня з Латвії Сарміте Ціруле дістала поранення на фронті в Україні внаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Російська атака сталася вранці в неділю, 30 березня, – у той час, коли Сарміте Ціруле разом з іншими військовими вирушила рятувати тяжкопораненого українського військовослужбовця.

Дрон РФ вразив автівку, в якій перебував екіпаж Ціруле. Медикиня з Латвії отримала поранення від уламків і контузію, зараз її життю нічого не загрожує.

Із самого початку війни РФ проти України Сарміте Ціруле надає підтримку українським солдатам, які воюють на найважчих ділянках фронту.

У грудні 2023 року Ціруле на урочистій церемонії в Ризькому замку отримала з рук тодішнього президента Латвії Егілса Левітса орден Трьох зірок за "мужність і самовіддану роботу на фронті в Україні та надання медичної допомоги українським воїнам".

В Україні у 2022 році було створено Інтернаціональний легіон, у якому воюють громадяни інших країн. Точної кількості військових, які там перебувають, не повідомляють.

Відомо, що з 2022-го на передовій в Україні загинуло до 80 грузинських бійців – громадяни Грузії та уродженці Грузії, які мають українське громадянство.

Також повідомляли, що у лютому влада Швейцарії підтвердила першу загибель свого громадянина, який брав участь у війні проти Росії на боці українських сил.