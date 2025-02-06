У війні проти Росії загинули двоє грузинських бійців

Двоє грузинських бійців, які воювали на боці Збройних Сил України, загинули у війні проти Росії.

Про це повідомив у Facebook віце-полковник Вано Надірадзе, керівник грузинської групи Сил спеціальних операцій України, передає "Європейська правда".

Надірадзе проінформував, що 5 лютого на російсько-українській війні загинули двоє грузинів – Давид Двалішвілі та Мамука Берій.

"Хлопці вчора ввечері робили все можливе, щоб витягти їх з передової", – написав він.

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З лютого 2022 року на передовій в Україні загинуло до 80 грузинських бійців – громадяни Грузії та уродженці Грузії, які мають українське громадянство.

Нагадаємо, у листопаді, на лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті.

Повідомляли також про загибель грузинського бійця Бадрі Кварацхелії в ході бойових дій у Курській області.

10 січня інформували, що в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.

13 січня на російсько-українській війні загинув грузинський боєць – Каха Тілідзе.