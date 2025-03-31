Военный медик из Латвии получила ранение на войне в Украине
Военный медик из Латвии Сармите Цируле получила ранения на фронте в Украине в результате атаки российского беспилотника.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Российская атака произошла утром в воскресенье, 30 марта, – в то время, когда Сармите Цируле вместе с другими военными отправилась спасать тяжелораненого украинского военнослужащего.
Дрон РФ поразил машину, в которой находился экипаж Цируле. Медик из Латвии получила ранения от обломков и контузию, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
С самого начала войны РФ против Украины Сармите Цируле оказывает поддержку украинским солдатам, которые воюют на самых тяжелых участках фронта.
В декабре 2023 года Цируле на торжественной церемонии в Рижском замке получила из рук тогдашнего президента Латвии Эгилса Левитса орден Трех звезд за "мужество и самоотверженную работу на фронте в Украине и оказание медицинской помощи украинским воинам".
В Украине в 2022 году был создан Интернациональный легион, в котором воюют граждане других стран. Точное количество военных, которые там находятся, не сообщается.
Известно, что с 2022-го на передовой в Украине погибло до 80 грузинских бойцов – граждане Грузии и уроженцы Грузии, которые имеют украинское гражданство.
Также сообщалось, что в феврале власти Швейцарии подтвердили первую гибель своего гражданина, который участвовал в войне против России на стороне украинских сил.