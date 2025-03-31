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В Румунії проводили евакуацію через витік сірчаної кислоти

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Новини — Понеділок, 31 березня 2025, 13:23 — Ірина Кутєлєва

У Румунії в повіті Прахова на трасі біля міста Комарник стався витік сірчаної кислоти з дорожньої цистерни, у зв'язку з чим проводили операцію з перекачування небезпечної речовини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Аварія сталася у понеділок вранці. За даними місцевої влади, через несправність клапана з цистерни витекла сірчана кислота.

 
Agerpres

Рятувальники евакуювали мешканців прилеглих будинків у радіусі 100 метрів від місця витоку і на відстані близько 500 метрів за напрямком вітру. Загалом було евакуйовано 28 осіб, у тому числі шестеро неповнолітніх.

Мешканців попередили про хімічний інцидент за допомогою повідомлення RO-ALERT. У повідомленні влада закликала громадян залишатись в приміщеннях, закрити двері та вікна, заблокувати вентиляційні отвори та зупинити роботу вентиляційних систем.

Через витік також перекривали рух на автомагістралі DN 1. Поліція також видала низку рекомендацій для водіїв: адаптувати швидкість до дорожніх умов, бути обачними і виконувати вказівки дорожньої поліції, а також їздити обережно.

Згодом на місце події прибула друга цистерна, щоб перекачати сірчану кислоту з пошкодженої цистерни, в районі створили піщаний насип для запобігання і поглинання можливих розливів речовини.

У травні минулого року мешканців Берліна попереджували про токсичну хмару диму, що поширюється від великої пожежі у цеху металообробного підприємства на заході міста.

А у місті Констанц на південному заході Німеччини 12 січня 2024 року доправили до лікарень 25 людей після того, як вони вдихнули токсичний газ, який витік із контейнера на хімічному заводі.

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Румунія
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