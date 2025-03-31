В Румынии проводили эвакуацию из-за утечки серной кислоты

В Румынии в жудеце Прахова на трассе возле города Комарник произошла утечка серной кислоты из дорожной цистерны, в связи с чем проводили операцию по перекачке опасного вещества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Авария произошла в понедельник утром. По данным местных властей, из-за неисправности клапана из цистерны вытекла серная кислота.

Agerpres

Спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов в радиусе 100 метров от места утечки и на расстоянии около 500 метров по направлению ветра. Всего было эвакуировано 28 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Жителей предупредили о химическом инциденте с помощью сообщения RO-ALERT. В сообщении власти призвали граждан оставаться в помещениях, закрыть двери и окна, заблокировать вентиляционные отверстия и остановить работу вентиляционных систем.

Из-за утечки также перекрывали движение на автомагистрали DN 1. Полиция также выдала ряд рекомендаций для водителей: адаптировать скорость к дорожным условиям, быть осмотрительными и выполнять указания дорожной полиции, а также ездить осторожно.

Впоследствии на место происшествия прибыла вторая цистерна, чтобы перекачать серную кислоту из поврежденной цистерны, в районе создали песчаную насыпь для предотвращения и поглощения возможных разливов вещества.

В мае прошлого года жителей Берлина предупреждали о токсичном облаке дыма, распространяющегося от крупного пожара в цехе металлообрабатывающего предприятия на западе города.

А в городе Констанц на юго-западе Германии 12 января 2024 года доставили в больницы 25 человек после того, как они вдохнули токсичный газ, вытекший из контейнера на химическом заводе.