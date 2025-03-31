Cуд Франції заборонив Ле Пен балотуватися на державні посади

Французький суд заборонив лідерці ультраправих Франції Марін Ле Пен балотуватися на державні посади після того, як її визнали винною у розкраданні коштів ЄС для фінансування її ультраправої партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє французький телеканал BFM-TV.

Рішення, оголошене судом, фактично означає найгірший сценарій для Марін Ле Пен, яка розраховувала балотуватися на наступних виборах президента.

Суд розпорядився, що його рішення повинне бути застосованим негайно, хоча поки не відомо, як довго триватиме заборона для Ле Пен. Водночас, тривалість заборони суду є вкрай критичним моментом, оскільки президентські перегони повинні відбутися у Франції аж у 2027 році.

Ле Пен покинула залу суду ще до того, як суддя закінчив оголошувати вирок.

Згідно з опитуваннями, Марін Ле Пен є фавориткою першого туру наступних президентських виборів у Франції.

31 березня Ле Пен і її соратників визнали винними у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників партії у Європарламенті.

Ле Пен і її 12 помічників, які теж проходили обвинуваченими, визнали винними в отриманні коштів, набутих незаконним шляхом. Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.

На тлі вироку суду Ле Пен вперше сказала, що офіційний лідер її "Національного об’єднання" Жордан Барделла міг би претендувати на президентську посаду.