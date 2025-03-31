У Литві у березні зафіксували сотні випадків збою у навігації

Впродовж березня литовський орган управління повітряним рухом Oro Navigacija отримав декілька сотень повідомлень від пілотів щодо збою у навігації.

Про це повідомила представниця компанії Інгріда Даугірде в коментарі литовському мовнику LRT, пише "Європейська правда".

Як заявили в Oro Navigacija – впродовж березня вони отримали понад 300 повідомлень від пілотів про GPS-перешкоди.

Зазначається, що цей коментар з'явився на тлі випадку, що стався в суботу, 29 березня, ввечері, коли рейс Ryanair з лондонського аеропорту Станстед до аеропорту Вільнюса був змушений перервати посадку через GPS-перешкоди. З другої спроби літак благополучно приземлився.

Варто звернути увагу, що офіційні особи країн Балтії раніше заявляли, що глушіння GPS впливає на цивільну аеронавігацію поблизу російсько-білоруських кордонів.

Нагадаємо, у січні літак, який прямував із Британії до Вільнюса, не зміг приземлитися у литовській столиці через збої у навігації.

А восени у Литві вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.