В Литве в марте зафиксировали сотни случаев сбоя в навигации

В течение марта литовский орган управления воздушным движением Oro Navigacija получил несколько сотен сообщений от пилотов о сбое в навигации.

Об этом сообщила представитель компании Ингрида Даугирде в комментарии литовскому вещателю LRT, пишет "Европейская правда".

Как заявили в Oro Navigacija, в течение марта они получили более 300 сообщений от пилотов о GPS-помехах.

Отмечается, что этот комментарий появился на фоне случая, произошедшего в субботу, 29 марта, вечером, когда рейс Ryanair из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт Вильнюса был вынужден прервать посадку из-за GPS-помех. Со второй попытки самолет благополучно приземлился.

Стоит обратить внимание, что официальные лица стран Балтии ранее заявляли, что глушение GPS влияет на гражданскую аэронавигацию вблизи российско-белорусских границ.

Напомним, в январе самолет, следовавший из Британии в Вильнюс, не смог приземлиться в литовской столице из-за сбоев в навигации.

А осенью в Литве грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.