Литва виставить на аукціон конфісковані вантажівки та пожежні машини з Білорусі

Литва продасть на аукціоні ввезені з Білорусі вантажівки та пожежні машини, які були конфісковані через ухилення від санкцій.

Про це журналістам у понеділок, 31 березня, заявила генеральна прокурорка країни Ніда Грунскене, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Грунскене заявила, що рішення щодо продажу 17 молоковозів і 17 пожежних машин вже прийнято, і "це рішення є остаточним".

"Ми сподіваємося, що хтось купить ці транспортні засоби і передасть їх Україні. Я думаю, що вони дуже потрібні Україні", – додала вона.

Як нагадав мовник, 17 молоковозів призначалися для Куби, а 17 пожежних машин мали дістатися Зімбабве. Транспортні засоби були затримані в литовському портовому місті Клайпеда в 2023 році.

Нещодавно Міністерство оборони Литви запропонувало заборонити громадянам країни, які також мають російські, білоруські або китайські паспорти, вступати до головного офіцерського навчального закладу країни.

Також три опозиційні литовські депутати від консервативної партії "Союз Батьківщини – Литовські християнські демократи" запропонували позбавляти російських і білоруських громадян посвідки на проживання в Литві, якщо вони часто відвідують свої батьківщини.