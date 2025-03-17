У Литві пропонують посилити правила проживання для росіян і білорусів

У Литві три опозиційні депутати від консервативної партії "Союз Батьківщини – Литовські християнські демократи" запропонували позбавляти російських і білоруських громадян посвідки на проживання в Литві, якщо вони часто відвідують свої батьківщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Депутати пропонують додати це положення до закону, що запроваджує обмеження для громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною Росії проти України.

Ці три депутати зареєстрували пропозицію, яка передбачає призупинення видачі посвідки на проживання для білоруських громадян, як і для росіян, якщо в них немає чинної візи.

Наявні дозволи мають бути анульовані для громадян Росії або Білорусі, які здійснювали поїздки в Росію або Білорусь більше одного разу протягом трьох місяців.

Виняток становитимуть перевізники, водії вантажівок, ті, хто прямує транзитом через ці країни, або ті, хто здійснює поїздку з незалежних від них причин.

За словами консервативних політиків, кількість білорусів, які отримали посвідку на проживання в Литві, останніми роками різко зросла і зараз становить близько 62 тисяч осіб.

"Переважна більшість білорусів, які мають тимчасову посвідку на проживання в Литві, повертаються до Білорусі більш-менш регулярно. Серед них є й ті, хто має дозвіл на тимчасове проживання, виданий з гуманітарних міркувань. У грудні 2023 року було зафіксовано 38 тисяч таких випадків", – пишуть депутати в аргументації до проєкту поправок.

Консерватори стверджують, що ці люди можуть бути завербовані білоруськими спецслужбами і їм може бути запропоновано виконувати "певні розвідувальні функції".

На їхню думку, припинення приймання заявок на проживання від білорусів та анулювання чинних дозволів необхідне "для кращого захисту національної безпеки".

Нещодавно Комісія латвійського Сейму з національної безпеки підготувала законопроєкт, який передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління.

Нагадаємо, 20 лютого, депутати Сейму Латвії підтримали в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону для громадян Росії та Білорусі або належним їм юридичним особам купувати нерухомість у країні.