Литва выставит на аукцион конфискованные грузовики и пожарные машины из Беларуси

Литва продаст на аукционе ввезенные из Беларуси грузовики и пожарные машины, которые были конфискованы из-за уклонения от санкций.

Об этом журналистам в понедельник, 31 марта, заявила генеральный прокурор страны Нида Грунскене, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Грунскене заявила, что решение о продаже 17 молоковозов и 17 пожарных машин уже принято, и "это решение является окончательным".

"Мы надеемся, что кто-то купит эти транспортные средства и передаст их Украине. Я думаю, что они очень нужны Украине", – добавила она.

Как напомнил вещатель, 17 молоковозов предназначались для Кубы, а 17 пожарных машин должны были добраться до Зимбабве. Транспортные средства были задержаны в литовском портовом городе Клайпеда в 2023 году.

Недавно Министерство обороны Литвы предложило запретить гражданам страны, которые также имеют российские, белорусские или китайские паспорта, поступать в главное офицерское учебное заведение страны.

Также три оппозиционные литовские депутаты от консервативной партии "Союз Родины – Литовские христианские демократы" предложили лишать российских и белорусских граждан вида на жительство в Литве, если они часто посещают свои родины.