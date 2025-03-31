ЗМІ: Україна та США мали першу розмову щодо драфту угоди про надра

Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про корисні копалини.

Про це "Суспільному" повідомив співрозмовник в Офісі президента України на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

Як стверджує співрозмовник, перша тривала розмова між Україною та США щодо цієї угоди відбулась у п'ятницю, 28 березня, і робота між командами за участі юристів триває.

"Україна готова продовжувати працювати над нею (йдеться про угоду. – Ред.)", – сказав співрозмовник.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У варіанті тексту великої угоди зазначається, що Україна зобов’язується компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Президент Володимир Зеленський 28 березня наполіг, що Україна в межах підписання угоди про надра зі США не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.