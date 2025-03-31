СМИ: Украина и США провели первый разговор по драфту соглашения о недрах

Украина и США провели первый длительный разговор по драфту соглашения о полезных ископаемых.

Об этом "Суспільному" сообщил собеседник в Офисе президента Украины на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Как утверждает собеседник, первый длительный разговор между Украиной и США по этому соглашению состоялся в пятницу, 28 марта, и работа между командами с участием юристов продолжается.

"Украина готова продолжать работать над ней (речь идет о соглашении. – Ред.)", – сказал собеседник.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В варианте текста большого соглашения отмечается, что Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи – бюджетной, военной и гуманитарной, предоставленной после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Президент Владимир Зеленский 28 марта настоял, что Украина в рамках подписания соглашения о недрах с США не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.