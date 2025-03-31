Більшість партій Швейцарії підтримали заборону нацистської символіки

У Швейцарії завершились громадські консультації щодо ініціативи про заборону поширення нацистської символіки в громадських місцях, яку підтримали більшість партій, кантонів та об'єднань.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Keystone-SDA.

Згідно з пропозицією Федеральної ради Швейцарії, під заборону в майбутньому потраплять свастика, гітлерівське вітання та руни СС, а також цифрові коди, такі як "18" та "88", які можна прочитати як "Адольф Гітлер" або "Хайль Гітлер".

Винятки із заборони стосуватимуться освітніх, мистецьких, наукових і журналістських цілей: наприклад, будуть дозволені репортажі про антисемітські інциденти у ЗМІ.

Головні організації єврейських громад Швейцарії вже багато років закликають до ухвалення такого законодавства.

Тоді як переважна більшість швейцарських парламентських партій підтримала ініціативу Федеральної ради, найбільша з них, Швейцарська народна партія, висловила побоювання через "обмеження свободи вираження поглядів".

Згідно з чинним законодавством Швейцарії, людина може бути покарана лише в тому випадку, якщо вона використовує нацистський символ і одночасно пропагує відповідну ідеологію.

Однак той, хто демонструє такий символ, але активно не пропагує пов'язану з ним ідеологію, сьогодні залишається безкарним. Цю лазівку в законодавстві активно використовують неонацистські групи й ті, хто заробляє на продажі товарів із символікою Третього Райху.

Минулого року заборона використання та показу нацистської символіки була попередньо підтримана в обох палатах парламенту Швейцарії.