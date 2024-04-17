Нижня палата парламенту Швейцарії підтримала заборону нацистських символів

Нижня палата швейцарського парламенту схваливши заходи, які забороняють використання, публічне носіння або демонстрацію нацистської та расистської символіки, що може розпалювати ненависть або насильство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Ініціатива була ухвалена 133 голосами "за", 38 депутатів висловились проти, ще 17 утримались.

Більшість політичних груп підтримали цей захід і подолали опір правої Швейцарської народної партії, яка має більшість місць в обох палатах парламенту.

Зусилля з просування більш жорсткого законодавства активізувалися в останні місяці після сплеску антисемітських нападів по всій Європі і за її межами, що супроводжували початок останньої війни між Ізраїлем і ХАМАС в Газі.

Ініціатива криміналізує мову, жести й символіку (як-то прапори), що розпалюють ненависть або посилаються на нацизм.

Наразі у країні носіння і публічна демонстрація нацистської символіки не заборонені, якщо вони не супроводжуються повідомленнями, що пропагують расистську або антисемітську ідеологію. Цю лазівку в законодавстві активно використовують неонацистські групи й ті, хто заробляє на продажі товарів із символікою Третього Райху.

У грудні минулого року ініціатива була схвалена верхньою палатою парламенту Швейцарії – Радою кантонів.