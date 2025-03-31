Большинство партий Швейцарии поддержали запрет нацистской символики

В Швейцарии завершились общественные консультации по инициативе о запрете распространения нацистской символики в общественных местах, которую поддержали большинство партий, кантонов и объединений

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Keystone-SDA.

Согласно предложению Федерального совета Швейцарии, под запрет в будущем попадут свастика, гитлеровское приветствие и руны СС, а также цифровые коды, такие как "18" и "88", которые можно прочитать как "Адольф Гитлер" или "Хайль Гитлер".

Исключения из запрета будут касаться образовательных, художественных, научных и журналистских целей: например, будут разрешены репортажи об антисемитских инцидентах в СМИ.

Главные организации еврейских общин Швейцарии уже много лет призывают к принятию такого законодательства.

В то время как подавляющее большинство швейцарских парламентских партий поддержало инициативу Федерального совета, крупнейшая из них, Швейцарская народная партия, выразила опасения из-за "ограничения свободы выражения мнений".

Согласно действующему законодательству Швейцарии, человек может быть наказан лишь в том случае, если он использует нацистский символ и одновременно пропагандирует соответствующую идеологию.

Однако тот, кто демонстрирует такой символ, но активно не пропагандирует связанную с ним идеологию, сегодня остается безнаказанным. Эту лазейку в законодательстве активно используют неонацистские группы и те, кто зарабатывает на продаже товаров с символикой Третьего Рейха.

В прошлом году запрет использования и показа нацистской символики был предварительно поддержан в обеих палатах парламента Швейцарии.