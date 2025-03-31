Опозиційна президентка Грузії оголосила про створення "платформи опору"
Пʼята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка не визнає легітимності свого "наступника", на мітингу у Тбілісі 31 березня оголосила про створення платформи опору для обʼєднання опозиційних політичних сил.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
Зурабішвілі заявила, що для успіху боротьби проти проросійської влади Грузії потрібна її узгодженість із вуличними протестами, а також "політичний формат".
"Тому я запропонувала і сьогодні публічно заявляю перед вами про створення платформи опору за участю проєвропейського політичного спектра", – анонсувала вона.
За словами пʼятої президентки Грузії, платформа відкрита для "всіх проєвропейських партій і груп, які готові відкласти убік політичні розбіжності та підтримати дві головні вимоги протесту: призначення нових справедливих виборів і звільнення в'язнів сумління".
Зазначимо, що частина протестувальників розкритикувала Зурабішвілі, зокрема за її попередні звинувачення в бік Міхеїла Саакашвілі щодо російсько-грузинської війни 2008 року.
Після мітингу у Тбілісі деякі протестувальники почали використовувати піротехніку, зокрема стріляти з феєрверків у будівлю парламенту. Силовики не застосовували проти них заходів.
Нагадємо, протести у Грузії тривають уже 124 дні. Їх спричинили антиєвропейські заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, що викликали хвилю невдоволення серед громадянського суспільства та опозиції.
Демонстранти вимагають відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів, звинувачуючи владу в авторитаризмі та відході від демократичних принципів.
Тим часом партія влади "Грузинська мрія" нещодавно пригрозила заборонити партію Саакашвілі та "її сателітів".
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