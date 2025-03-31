Оппозиционный президент Грузии объявила о создании "платформы сопротивления"

Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признает легитимности своего "преемника", на митинге в Тбилиси 31 марта объявила о создании платформы сопротивления для объединения оппозиционных политических сил.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Зурабишвили заявила, что для успеха борьбы против пророссийской власти Грузии нужна ее согласованность с уличными протестами, а также "политический формат".

"Поэтому я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра", – анонсировала она.

По словам пятого президента Грузии, платформа открыта для "всех проевропейских партий и групп, которые готовы отложить в сторону политические разногласия и поддержать два главных требования протеста: назначение новых справедливых выборов и освобождение узников совести".

Отметим, что часть протестующих раскритиковала Зурабишвили, в частности за ее предыдущие обвинения в сторону Михеила Саакашвили относительно российско-грузинской войны 2008 года.

После митинга в Тбилиси некоторые протестующие начали использовать пиротехнику, в частности стрелять из фейерверков в здание парламента. Силовики не применяли против них мер.

Напомним, протесты в Грузии продолжаются уже 124 дня. Их вызвали антиевропейские заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, вызвавшие волну недовольства среди гражданского общества и оппозиции.

Демонстранты требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов, обвиняя власть в авторитаризме и отходе от демократических принципов.

Тем временем партия власти "Грузинская мечта" недавно пригрозила запретить партию Саакашвили и "ее сателлитов".

Читайте также: Все надежды на Трампа: как власти Грузии ищут одобрения от президента США.