Венс каже, що на продовженні розмови із Зеленським перед камерами наполіг Трамп

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що під час зустрічі в Овальному кабінеті Зеленського і керівництва США на продовженні спілкування перед камерами наполіг Дональд Трамп.

Про це він заявив в ефірі Fox News, пише "Європейська правда".

Венс, коментуючи зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті, вчергове звинуватив президента України у тому, що той "придирався" до Трампа, а той все одно "намагався бути дипломатичним", та сказав, що ситуація остаточно "зійшла з рейок" під час однієї з відповідей Венса, яка "дуже вивела з себе Зеленського".

"Що я спробував зробити – я спробував трохи розрядити ситуацію… що ось, у нас зустріч, звісно, у нас тут сотні телекамер, давайте спробуємо провести цю розмову приватно… Ми продовжували ходити туди-сюди, я знову спробував сказати, що можливо нам варто було б зробити цю розмову приватною. А президент відповів щось на зразок "Ні, як насправді більше не хочу, щоб це було приватно, я хочу, щоб ця розмова була публічною, щоб американський народ бачив", – розповів Венс.

"І, думаю, дійсно було якесь відчуття нестачі поваги, якесь відчуття "права", – додав віцепрезидент США.

У цитаті Венс не уточнив, про кого з двох президентів говорить, що допускає різночитання. Водночас вище протягом цього інтерв’ю він декілька разів вживає "президент" на позначення саме Дональда Трампа, а Володимира Зеленського – як "Зеленського".

Вранці 4 березня ЗМІ неофіційно дізнались про рішення президента Дональда Трампа зупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією зброєю, яка вже була в дорозі.

Детально про події в Овальному кабінеті читайте у статті Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою.