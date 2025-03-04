Вэнс говорит, что на продолжении разговора с Зеленским перед камерами настоял Трамп

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что во время встречи в Овальном кабинете Зеленского и руководства США на продолжении общения перед камерами настоял Дональд Трамп.

Об этом он заявил в эфире Fox News, пишет "Европейская правда".

Вэнс, комментируя встречу с Зеленским в Овальном кабинете, в очередной раз обвинил президента Украины в том, что тот "придирался" к Трампу, а тот все равно "пытался быть дипломатичным", и сказал, что ситуация окончательно "сошла с рельсов" во время одного из ответов Вэнса, который "очень вывел из себя Зеленского".

"Что я попытался сделать – я попытался немного разрядить ситуацию... что вот, у нас встреча, конечно, у нас здесь сотни телекамер, давайте попробуем провести этот разговор приватно... Мы продолжали ходить туда-сюда, я снова попытался сказать, что возможно нам стоило бы сделать этот разговор частным. А президент ответил что-то вроде "Нет, как на самом деле больше не хочу, чтобы это было частным, я хочу, чтобы этот разговор был публичным, чтобы американский народ видел", – рассказал Вэнс.

"И, думаю, действительно было какое-то ощущение недостатка уважения, какое-то ощущение "права", – добавил вице-президент США.

В цитате Вэнс не уточнил, о ком из двух президентов говорит, что допускает разночтения. В то же время выше в течение этого интервью он несколько раз употребляет "президент" для обозначения именно Дональда Трампа, а Владимира Зеленского упоминает как "Зеленского".

Утром 4 марта СМИ неофициально узнали о решении президента Дональда Трампа остановить всю военную помощь Украине, включая то оружие, которое уже было в пути.

Подробно о событиях в Овальном кабинете читайте в статье Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой.