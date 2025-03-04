Франція: призупинення військової допомоги США віддаляє мир

У французькому уряді заявили, що рішення США призупинити військову допомогу Україні робить мир "більш віддаленим".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM TV.

Бенжамен Аддад, молодший міністр у справах Європи, сказав: "По суті, якщо ми хочемо миру, рішення про припинення постачання зброї Україні, воно зміцнює мир чи відштовхує його? Відштовхує, тому що це лише зміцнить руку агресора на землі, тобто Росії".

Але "тиск треба чинити" на останню, а "не на Україну, як ми бачимо вже кілька тижнів", шкодує міністр.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.