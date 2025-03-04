Франция: приостановление военной помощи США отдаляет мир

Во французском правительстве заявили, что решение США приостановить военную помощь Украине делает мир "более отдаленным".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM TV.

Бенжамен Аддад, младший министр по делам Европы, сказал: "По сути, если мы хотим мира, решение о прекращении поставок оружия Украине, оно укрепляет мир или отталкивает его? Отталкивает, потому что это лишь укрепит руку агрессора на земле, то есть России".

Но "давление надо оказывать" на последнюю, а "не на Украину, как мы видим уже несколько недель", сожалеет министр.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.