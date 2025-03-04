На тлі інтересу Трампа Лукашенко загорівся знайти рідкісноземельні метали в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко поставив перед вітчизняними фахівцями питання про наявність у країні рідкісноземельних металів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БЕЛТА.

Відповідну заяву Лукашенко зробив 4 березня, ухвалюючи кадрові рішення та окреслюючи головні завдання для профільного блоку в уряді, який курирує віцепрем'єр Юрій Шулейко.

Він зробив акцент на геологорозвідці. "Найактуальніша тема", – підкреслив Лукашенко.

"Кажуть, що у нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Треба розвідати й решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", – зазначив він.

Лукашенко звернув увагу, що геологорозвідка в країні розвинена недостатньо, перебуває на низькому рівні. А тематика пошуку рідкісноземельних металів випадає з поля зору вітчизняних фахівців. "Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших?" – поставив питання перед фахівцями Лукашенко.

Звертаючись до профільного віцепрем'єра, він продовжив: "Тому міністру природних ресурсів і охорони навколишнього середовища впиратися разом із вами доведеться пристойно. Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є в нас у землі".

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