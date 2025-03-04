На фоне интереса Трампа Лукашенко загорелся идеей найти редкоземельные металлы в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед отечественными специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает БЕЛТА.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал 4 марта, принимая кадровые решения и очерчивая главные задачи для профильного блока в правительстве, который курирует вице-премьер Юрий Шулейко.

Он сделал акцент на геологоразведке. "Самая актуальная тема", – подчеркнул Лукашенко.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальные: и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", – отметил он.

Лукашенко обратил внимание, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. "Редкоземельные металлы произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" – задал вопрос перед специалистами Лукашенко.

Обращаясь к профильному вице-премьеру, он продолжил: "Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле".

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