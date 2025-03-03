Трамп не вважає, що "угода про копалини" мертва

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає, що так звана "угода про копалини", яку мали підписати у Білому домі в п’ятницю, "мертва".

Про це він сказав під час виступу у Білому домі у понеділок, пише "Європейська правда".

Президент США сказав, що детально говоритиме на цю тему завтра у своєму зверненні до Конгресу State of the Union.

"Я дам вам знати. Ми виступаємо з промовою, ви, напевно, чули про це, завтра ввечері, тож я дам вам знати завтра ввечері. Але ні, я так не думаю. Я думаю, що це велика угода для нас", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи вважає він угоду "мертвою".

Трампа також запитали, що він хотів би побачити від українського президента Зеленського, щоб перезапустити переговори.

"Я просто думаю, що він повинен бути більш вдячним, тому що ця країна пройшла з ними через всі випробування", – сказав Дональд Трампа.

Підписання угоди зірвалось після того, як Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім, а його спільна пресконференція з Трампом була скасована.

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