Сербські опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили газ в парламенті

Сербські опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили сльозогінний газ у парламенті у вівторок на знак протесту проти політики уряду і підтримки протестуючих студентів.

Інцидент транслювався у прямому ефірі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Демонстрації, викликані обвалом даху на залізничному вокзалі, в результаті якого чотири місяці тому загинуло 15 осіб, перетворилися на найбільшу загрозу для сербського уряду.

На засіданні парламенту, після того, як владна коаліція на чолі з Сербською прогресивною партією затвердила порядок денний, деякі опозиційні політики вибігли зі своїх місць до спікера парламенту і побилися з охоронцями.

Інші кидали димові шашки і сльозогінний газ, а телебачення в прямому ефірі показувало чорний і рожевий дим всередині будівлі.

скриншот з трансляції

Спікер парламенту Ана Брнабич повідомила, що двоє депутатів отримали поранення, а одна з них, Ясміна Обрадович з Сербської прогресивної партії, перенесла інсульт і перебуває в критичному стані. "Парламент продовжить працювати і захищати Сербію", – заявила вона на засіданні.

У вівторок парламент мав ухвалити закон про збільшення фінансування університетів – одну з головних вимог студентів, які з грудня блокують факультети.

Парламент також мав прийняти відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича. Але інші питання, внесені коаліцією до порядку денного, викликали обурення опозиції.

Трагедія на вокзалі, що призвела до загибелі 15 людей у другому за розміром місті Сербії, призвела до хвилі обурення в суспільстві та масових протестів на чолі зі студентами.

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